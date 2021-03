Eks praegu on ju tagantjärele tarkus arutleda selle üle, kas oleksime saanud midagi teisiti teha, ja suur kiusatus on otsida süüdlasi. Valitsus peabki praegu tegutsema olukorras, kus süüdistusi tuleb nii meedikute, ettevõtjate, haridustegelaste, teadlaste, lastevanemate, omavalitsuste kui ka lihtsalt tavainimeste seast. Ja see on ka mõistetav, sest valitsusel lasub suurim vastutus selle eest, kui tõhusalt suudame praegusele nakkuslainele vastu seista. Kindlasti pole me selle poolt, et kritiseerijate suud tuleks lukku panna. Sageli on kriitikast ka kasu, sest eriolukorras (kuigi seda ametlikult välja kuulutatud pole) tuleb tegutseda ja ilmnenud puudused kõrvaldada kiiresti.