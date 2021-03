Kuigi Mänd oli selleks ajaks paberite järgi igalt poolt omanike ringist väljas, jätkas ta asjaajamist ning lubas endiselt, et kõik plaanitud-lubatud objektid tulevad. Pärast pikka kemplust sai Pargi keskus lõpuks vallavalitsusest ka tingimusteta kasutusloa. Kuid ammu enne seda hakkasid liikuma jutud, et Männil on juba valmis vaadatud uus krunt, kuhu väidetavalt plaanitakse jäähalli, mis pidi algul tulema Pargi keskuse juurde. Ja hoplaa, volikogu asubki muutma selle südalinna krundi otstarvet.

Jäähalli rajamine on ju igati positiivne ettevõtmine, kui kogu seda asjaajamist ei kataks mingi sogane uduloor. Koos veekeskuse, ujula ja hotelliga on seda nii kaua kavandatud, et paljudel on ammu kadunud usk nende projektide realiseerimise võimalusse. Kogu seda asjaajamist on läbi aastate saatnud paras soga ja uduloor, kuid sellistes asjades ootaks küll nii vallavõimult kui ka ettevõtjalt selget, arusaadavat ja läbipaistvat asjaajamist.