NÄDALA KUJU − Allan Mänd

Poliitikust ettevõtja Allan Mänd rääkis detsembris 2012 oma kavandatavast projektist nii: "Vaba aja keskusse ei tule mitte ainult jäähall ja veekeskus, vaid ka näiteks lasketiir. Vaba aja veetmiseks on planeeritud erisugused võimalused/.../ Ainus asi, mida ilmselt plussi ei vii, on jäähall, sest liuvälja ei suuda selles piirkonnas müüa hinnaga, mis on tema väärtus."

Aastad on möödunud, Pargi keskuse nime all on praeguseks püsti pandud suur kaubanduskeskus, kuid mida pole, on selle juurde lubatud vaba aja keskus.

Veel eelmise aasta teises pooles kinnitas Mänd, et lubatud jäähall, veekeskus ja bassein ei jää tulemata, kui vaid vallavalitsus talle kaikaid kodaraisse ei loobiks. Mullu vallavalitsusele saadetud kirjas kinnitas ta, et lubatud vabaajakeskus ei jää tulemata ning see tehakse valmis enne 2024. aastat.