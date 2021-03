Ida-Virumaa on vaktsineerimise tempos ülejäänud Eestist üha rohkem maha jäämas. See erinevus on juba peaaegu kahekordne. Probleem ei ole selles, et Ida-Virumaale jõuaks proportsionaalselt elanike arvuga vähem vaktsiine kui mujale. Vaktsiinid on haiglates ootel, aga suurem osa 65aastastest ja vanematest inimestest ei kasuta võimalust end koroonaga nakatumise vastu kaitsta.