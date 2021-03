Kes on ühiskonna jaoks olulisem: kas õpetaja või arst? See on kui vaidlus selle üle, kumb oli enne, kas muna või kana. Teisalt, kes aitab arstil arstiks saada? Kooliõpetaja, ülikooli õppejõud. Mis on muutunud? Arstid on hakanud raha pärast välisriikidesse ära sõitma. Isegi verisulis arstid lähevad pärast Eestis (kuuldavasti hea) meditsiinihariduse omandamist siit ära.

Kuidas arste siin paigal hoida? Palgaga muidugi. Aga õpetajaid? Nemad ju istuvad, ei palu midagi ja kusagile lahkuda ei kavatse. Rääkigem siinkohal austusest, mitte töötasust. Võrdleme õpetajate tööd arstide tööga pandeemia tingimustes. Arstide koormus on kasvanud. Kasvanud on see ka õpetajatel. Nakatumise tõenäosus? Muidugi on see arstidel kõrgem. Kuid ega õpetajadki selle eest kindlustatud ole.

Räägivad õpetajad: • Koolis lapsed tunni ajal ei söö, laudade peal ei vedele, pidžaamas ei istu, vanemad tundides kohal ei viibi... Miks nad seda siis distantsõppe ajal teevad? • Eemaldasin õpilase tunnist pärast kolmandat palvet emale mitte värvida tütre selja taga ripsmeid. Ema oli väga nördinud. • Mul õpib tütar kõrvaltoas. Ma ise ei tahaks, et minu lapse vastuseid keegi kõrvaline isik hindaks. • Tund tuleb läbi viia nii huvitavalt kui ka kiiresti. Tervisekaitsenõuete kohaselt ei tohi lapsed ekraani taga veeta kauem kui 20-30 minutit. • Tööpäev on varasemast peaaegu kaks korda pikem. • Päeva lõpuks olen kui tühjaks pigistatud sidrun. • Istun maha järgmise päeva tundide plaani koostama, ehkki tänanegi päev pole veel läbi. Ees on arenguvestlus õpilase ja emaga. • Keegi võiks vähemalt loome- ja uurimistööd sel perioodil ära jätta. • Vaba aega pole üldse, kogu aeg oled kellegagi ühenduses. • Nägemine halveneb järsult. Mees nuriseb, sest olen kogu aeg arvuti taga. • Et läbi mõelda, kuidas tunnid huvitavamaks ja interaktiivsemaks muuta, kulub nüüd kaks-kolm korda tavalisest rohkem aega. • Tunde segavad mu oma lapsed. Vanaema meil pole. • Viimane sõnum tuli õpilaselt kell 23.30.

Arst ravib kõiki ning patsiendid ei hakka vastu ja on kõigega nõus. Õpetaja õpetab samuti kõiki, kuid tema peab matemaatikat õpetama nii neile, kes tahavad seda õppida, kui ka neile, kes vastu hakkavad. Arstide töö pole põhimõtteliselt muutunud: nagu raviti enne, nii ravitakse ka praegu. Õpetajate töö aga on pea peale pööratud. Õpetaja peab end varustama kiire koduse interneti, uusima arvuti ja veebikaameraga. Ta peab tundma mitmesuguseid hariduslikke netiplatvorme, alla laadima rakendusi, selgeks õppima uusi tehnikaid, töötama kas kontaktis, distantsilt või hübriidselt (pooled õpilased klassis, pooled ekraanil). Suhtlema õpilastega vestlusprogrammide, telefoni ja video teel, taga otsima "kadunud" õpilasi, vastama ärritunud lastevanemate vihastele kirjadele...