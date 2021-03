Lüganuse kooli endine õpilane: süüdistada kooli vallavalitsuse tegematajätmistes on häbiväärne

Lõpuks peab kindlasti sedagi märkima, et sellises suurvallas nagu Lüganuse on kohalike otsustajate poolt alatu sõita jõuga üle väiksemate külade elanikest ja nende huvidega mitte arvestada. Kiirelt kerkib küsimus: kuhu vallajuhid kiirustavad?

Kas volikogu hariduskomisjon arutas reformikava, enne kui see läks volikogus esimesele lugemisele? Ei arutanudki? Milleks on moodustatud hariduskomisjon, kui ta midagi ei aruta ega suuna? Ei saa aru. Kes ja miks tegi otsuse niimoodi kiirustada ja ka hariduskomisjonist sisuliselt üle sõita? Kui tõsiselt saab võtta konkreetse koolivõrgu korrastamise kava väljamõtlejaid ja tagantkiirustajaid ehk pisikest hariduse juhtrühma, mille koosseisus on selgelt vaid üks inimene, kes on hariduse valdkonnaga lähemalt tuttav? Kas seesama inimene, kes on juhtumisi endine Kiviõli 1. Keskkooli direktor, näeb end ehk sellesama tulevase ühendkooli juhinagi? Nii palju sellest juhtrühmast ja suurtest juhtidest...

Veel üks suur küsimus: kuidas kaasas omavalitsus kohalikku rahvast selle nn haridusreformi küsimuse arutamisse? Avalikud Zoomi-arutelud toimusid alles siis, kui kohalik rahvas seda juba tungivalt nõudis. Kuid sealgi suruti agressiivselt peale valla eelnõu, mille sisuks on Kiviõli-keskne „haridusreform“, ega tahetud kuulata rahva arvamust. Tundub, et kellelgi on selge huvi realiseerida haridusreformi nime kandva kiirmenetluse käigus võimalikult ruttu Lüganuse koolihoone, et tasalülitada Lüganuse kool, ning seejärel haarata enda kätte valla senisest veel uhkema superkooli juhtimine Kiviõlis. Kes sellest võidab? Kas tõesti põhiliselt vallaelanikud?

Sellised kummalised kokkulangevused, kallutatused ja kõverused paistavad peo peal kätte eemalseisjalegi, kuid kujutan ette, kuidas pahandavad need asjad ja kogu kirjeldatud protsess kohalikku inimest, kelle igapäevast elu hakkaksid nende arengute tulemused otseselt mõjutama.

Kas peate õigeks, et selle, mida ei suutnud 1987. aastal Lüganusel ära teha nõukogude võim, teeb ära meie oma rahvavõim 2021. aastal? Kui jah, siis ütleb see Teie kohta midagi väga olulist. Muide, säärane ülalt alla juhtimine, mis pahatihti lähtub veel erahuvidest, on ka põhjus, mis paneb inimesi heituma ja vallast lahkuma. Kui kaob armastatud kodulähedane kool, saab ajaloolises kihelkonnakeskuses suure hoobi eesti meel ja keel. Vallaelanike valikud jäävad järjest ahtamaks ning neis süveneb soov sellisest vallast lahkuda. Nagu see sõnastatakse ka kohalike inimeste poolt Lüganuse kooli toetuseks tehtud petitsioonis: „Kiviõli linn paistab silma ümbruskonna õhku saastava õlitööstusega. Kuna eestlastest põliselanikud Ida-Virumaal elavad põhiliselt maal, siis nii elukeskkonna pöördumatu kahjustamine kui kohalikku traditsiooni kandva väikese maakooli väljasuretamine muudab kodukandis elamise järjest võimatumaks.“

Võtke seda arvesse, eriti praegu, kus lähenevad järjekordsed kohalike omavalitsuste valimised. Niisuguse kohaliku poliitikaga jätkates võite olla üsna kindlad, et vald jookseb valijatest ja maksumaksjatest veel tühjemaks kui mis tahes negatiivses stsenaariumis. Tean praegu juba vähemalt üht näidet sellest, kuidas Lüganuse kooli ümber toimuv tekitab valda elama kolida soovivas peres suuri kõhklusi, nii et see võib oma soovist täiesti loobuda.

Niisuguse kohaliku poliitikaga jätkates võite olla üsna kindlad, et vald jookseb valijatest ja maksumaksjatest veel tühjemaks kui mis tahes negatiivses stsenaariumis. 108

Juba üle 1000 inimese on allkirjastanud petitsiooni ja kindlalt väljendanud oma vastuseisu kavale hävitada ajalooline Lüganuse kool. Need inimesed üheskoos laiema avalikkusega jälgivad hoolega, mis samme Lüganuse vald edasi astub. Kui annate surmahoobi Lüganuse koolile, siis see on märk, mis jääb ajaloos maha just Teist. See on siis Teie kätetöö. Asja mastaapsust arvestades – elutöö. Kaaluge hästi, kas tõesti tahate, et Teist jääks maha selline märk, selline elutöö?