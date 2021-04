Nikolai Pavlenko: armastusest, headusest ja patriotismist

Mulle tundub kummaline, et armastust rahvusliku vaimu ja oma riigi vastu saab avaldada, väljendades viha "mitte meie omade" vastu. Tõeline patrioot on minu mõistes lahke ja mõtlev inimene.

Minu emakeel on vene keel, oma kodumaaks aga pean Eestit, kuna kolm neljandikku oma elust olen ma elanud siin. Ma mitte lihtsalt ei ela siin, vaid ma armastan seda riiki ning selle armastuse on aidanud mul enda seest üles leida lahked ja mõtlevad eestlased.

Kui palju inimesi üle Eesti, aga ka kohalikke on tänu Enn Käissi entusiasmile Ida-Virumaa võlu näha saanud! Õnneks on selliseid tõelisi patrioote palju ning nende nimepidi üleslugemine võtaks enda alla terve ajalehekülje.

Ma ise seda mäletada ei saa, kuna olin siis alles kaheaastane, ent mul on meeles ema pajatused ühest imelisest eesti naisest, kelle nimi oli vist Helgi. Noor ema (24aastane) istus pingil ja nuttis suure häälega. Tal polnud millegagi last ehk siis mind toita. Helgi kuulas ema ära ning kaks tundi hiljem (külast tema tallu ja tagasi jõudmine võttis aega) olid meie toidulaual piim, munad, mingisugused pirukad ja maiustused ning midagi veel. Ning nõnda kestis see umbes kaks kuud, kuni nõukogude võim hea tädi Helgi "kulaklikuks elemendiks" kuulutas ning saatis ta kaugele Siberisse, kust ta enam tagasi ei tulnudki.

Ei ole häid ega halbu rahvaid. On head või halvad inimesed. Ning miks peaksid "natsionalist" ja "natsionalism" ilmtingimata halvad olema? Tõelise patrioodi üks väärtusi on minu meelest ka tema hooliv suhtumine oma emakeelde, eriti nn väikerahvaste seas.

Maailmas on palju rahvaid, kelle rahvaarv on mitu korda suurem kui eestlastel kogu planeedil kokku, kuid oma emakeele on neist säilitanud napilt protsent-poolteist. Ning see, et eestlastel on õnnestunud oma rahvuskeel alles hoida, ei saa tekitada muud kui austust.