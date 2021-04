Virve Osila: midagi on valesti

Oli üsna valus kuulata, kui pärast eelmist lörriläinud vaktsineerimisnädalavahetust telereporter nõudlikult ühelt riigi ametimehelt küsis, kas eestikeelsed maakonnad peavad AstraZenecaga leppima, ajal kui venekeelsed maakonnad Pfizerit ja Modernat saavad. Sama valus on seegi, et Ida-Viru maakonnas tõesti vaktsineerimine kuidagi ei edene.

Mis ma enda kaitseks küll ütelda võiksingi − mina olen ka Pfizer Biontechiga vaktsineeritud. Kas aga sellepärast, et ma elan venekeelses maakonnas, on küll küsitav. Tean, et Läänemaal vaktsineeriti eakaid Modernaga, ja sealne on ju surmkindlalt eestikeelne maakond.

Vanad ei taha ja noored ei saa ja riik püsib lukus ning koroona on jätkuvalt kroonikandja.

Tegelikult on häirivaid tegureid rohkemgi ja midagi tundub olevat vägagi valesti. Miks küll on vaktsineerimisplaan nii jäik, et kuni vanad pole kaitstud, peavad nooremad ohtudega silmitsi seisma? Minu arvates on siin ikka maru teravad käärid: vanad ei taha ja noored ei saa ja riik püsib lukus ning koroona on jätkuvalt kroonikandja.

Mina kui koduskükkija oleksin häämeelega oma vaktsiinidoosi pojale loovutanud ja küllap nõustuksid paljud eakad sama tegema. Sest nooremad inimesed, kes tööl käivad ja kellel pole võimalik inimkontakte vältida, on vägagi rohkem ohustatud kui need eakad, kel voli ja võimalus kas kodus olla, oma aias mütata või mõnel muul moel kontaktivabalt ennast teostada.

See − vanad enne − on kena tava, kui asi oleks lihtsalt viisakuses; et andke bussis taadile istet või laske memm esimesena uksest sisse (või välja). Praegu on elud kaalul, riigi tulevik on kaalul ja kui osa memmesid-taatisid keelduvad endid vaktsineerimast, siis... No mida siis teha? Meenub üks ammune Juku-lugu, kui poiss kiitles koolis, et tema tubli timurlasena tegi suure heateo. Kui küsiti, millise, ütles Juku, et aitas ühel vanamammil üle tee minna − too polevat küll sugugi tahtnud ja põtkinud vastu, aga abistaja jõud jäi peale ja teisele poole teed see mammi jõudis. Nojah!

Tegelikult on Ida-Virumaal rohkem külasid kui linnu ja maakohtades jälle tundub, et kas siis vaktsiini vähesuse või ebaõiglase jaotamise tulemusena on paljud vanurid seni vaktsineerimata − ja mitte selle tõttu, et nad pole soovinud, vaid et perearstideni ei ole vaktsiini vajalikul hulgal jõudnud. Ning see on juba üleriigiline probleem. Siin on eesti- ja venekeelsed maakonnad n-ö ühe pulga peal.

Vägisi jääb mulje, et need, kes on kutsutud ja seatud meie elanikele viirusekaitset pakkuma, teevad oma tööd pisut oskamatult või hooletult või viskavad hoopiski kulli või kirja. Meie maakonna linnades on aga jah olukord selline, et paljud eakad ja riskirühmadesse kuuluvad elanikud ning koguni eesliinitöötajad on Sputniku ootel; sellega vist loodetakse paremini orbiidile jõuda.

Võib-olla varsti läbibki Sputnik V Euroopa ravimiameti kvaliteedikontrolli, saab heakskiidu ja osutub AstraZenecale võrdväärseks paariliseks. Kuni seda pole juhtunud, ei saa me ühtki Agrippinat ega Innokentit sundida ja kuni nemad oma ooteajas kinni on, ei tohiks üldist järjekorda pausile panna, vaid tuleks anda võimalus noorematele. Ütleb ju rahvatarkuski vähese irooniavarjundiga, et kes saab santi sundida, kui sant ei taha kõndida.

Ja veel. Ilmselt on meil vähe tarku eestkõnelejaid, kes tahaksid ja võiksid masse liikuma lükata. Mõned lehenumbrid tagasi valutas üks prominentne eakas härra südant selle pärast, et abielureferendum toimumata jäi. Ja rõhutas, et see on paljude eakate mure, kes abielu pühadust oluliseks peavad. Kas need muretsevad eakad on tänaseks vaktsineeritud?

Ausalt öeldes on pandeemiast johtuv majanduslangus palju rängemate tagajärgedega kui toimumata jäänud abielureferendum, mis teostumise korral olnuks jaburus kuubis ja röövinuks just seda raha, mis praeguses kriisis elus püsimiseks vägagi vajalik on. Tolle arvamusloo autor peaks tubli eestkõnelejana just ärgitama eakaid inimesi oma tervist kaitsma nii isikliku kui ka üldise heaolu nimel.

Mina ootan riigijuhtidelt arukamat ja paindlikumat vaktsineerimisplaani ning soovitan soojalt kõigil neil, kellele kaitsesüstimist pakutakse, see tänulikult vastu võtta.