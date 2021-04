Kõigi kolme Ida-Virumaal vaktsineerimise läbi viinud asutuse esindajad olid üsna üksmeelsed, et põhjus seisnes AstraZeneca vaktsiinis, mille vastu puudub klientidel usaldus. Samas mitmel pool mujal Eestis läks palju paremini: nendest inimestest, kes ei kahelnud, et see vaktsiin on just üle 60aastastele sobiv, ja lasid endale süsti teha, puudust ei olnud. Ja nõnda vaktsineerituse vahe Ida-Virumaa ja ülejäänud Eesti vahel muudkui suurenes.