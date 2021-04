Aga teisest küljest on ju õige, et valla maksumaksja raha tuuldeloopimise eest on vastutavad konkreetsed inimesed oma otsuste ja tegudega. Küsimus on selles, kas institutsionaalse vastutuse saab regressi korras üle kanda füüsilistele isikutele.

On ju nende juhtumite puhul vastutav vallavalitsus kui institutsioon. Me ei eelda, et näiteks politsei, maksuameti või muu riikliku institutsiooni esindaja õigusvastase käitumise korral kohus konkreetselt inimeselt kahju sisse nõuab. Hüvitis mõistetakse välja asutuselt, keda eksinud ametnik esindab. Praegusel juhul lasub vallavalitsusel aga nii-öelda kollektiivne vastutus, mis omakorda tähendab, et keegi konkreetselt ei vastutagi tehtud vigade eest.