JUHTKIRI Kukruse draakoni äratamine olnuks liiga suur risk

Tallinna-Narva maanteel sõitjatele silma jääv lubjakivi ja põlevkivi segust koosnev Kukruse mägi on üks Ida-Virumaa sümboleid. Seda kutsutakse ka vulkaaniks, kuna pool sajandit tagasi põles see lahtise leegiga. Nüüd põleb ta jätkuvalt oma sisemuses. Selle mäe liigutamise plaan küttis kirgi ja tekitas eelkõige muret lähikonnas elavate inimeste seas. Keegi ei osanud täpselt öelda, kuidas käitub mäe sees pesitsev draakon siis, kui kopad talle hapniku ligi lasevad.

"Ei ole võimalik anda täielikku garantiid, et midagi ei juhtu," tõdes ka toonane keskkonnaminister Marko Pomerants, märkides vaid, et kui mäe liigutamise tulemusel enam õhku ja põhjavette midagi kahjulikku sellest mäest juurde ei tule, siis tasub see asi ettevõtmist.