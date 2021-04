Saavutusele lisab kaalu, et ujumine on maailmas üks populaarsemaid ja tugevama konkurentsiga spordialasid. Tahes-tahtmata tekivad seoses Jefimovaga ka paralleelid leedulanna Ruta Meilutytega, kes üllatas samal alal 15aastaselt kuldmedalivõiduga Londoni olümpial.

Jefimova lugu on olnud imeline, kuid tuleb mõista, et mida lähemale ta absoluutsele tipule jõuab, seda keerukamaks tal oma rekordite parandamine sajandiksekundite võrra muutub. Kõige suuremad sihid on ta endale paika pannud. Kuid koos oma treeneri Henry Heinaga ütlevad nad ka ise, et Tokio olümpiale pääs tuli boonusena ja on pigem tippvõistluse tunnetamiseks hea. Suurimad unistused peaksid täituma 2024. aastal Pariisis.