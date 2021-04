Kui poliitik on opositsioonis, siis leiab ta, et munitsipaalmeedia on saatanast, aga kohe kui ta saab ise võimule, on tal seda äkki väga vaja.

Tammiste metamorfoos on eredalt tüüpiline näide. Kui poliitik on opositsioonis, siis leiab ta, et munitsipaalmeedia on saatanast, aga kohe kui ta saab ise võimule, on tal seda äkki väga vaja.

Narva puhul on eriti küüniline, et Tammiste ajal sai Narva linnaleht uueks nimeks Narva Reporter. Sel moel püütakse lugejat kõigest väest eksitada, justkui oleks munitsipaalpropaganda asemel tegu ausa ja sõltumatu ajakirjandusega. Munitsipaalväljaanne ei ole ühestki otsast ajakirjandus. See teenib eelkõige üht eesmärki: et need, kes on parajasti võimul, seal püsiksid. Üksikud muud tekstid on vaid suitsukate.