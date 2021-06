JUHTKIRI Keskerakond, vigadest õppimine eeldab nende tunnistamist

Selle erakonna liikmed mõjutavad piirkonna elu tugevamini kui keegi teine. Suuresti just nende õlul lasub vastutus maakonna käekäigu pärast: kui palju on siin inimestel tööd, milline on üldine heaolu ja elukeskkond.

Kui vaadata viimase aasta küsitluste tulemusi, siis tuleb välja, et Keskerakonnaga on rahul palju vähem idavirulasi kui varem. Omaaegne 70protsendiline toetus on kukkunud poole väiksemaks.

Küsitlus on sageli üks asi, tegelik tulemus valimiste päeval hoopis midagi muud. Sellele loodavad Ida-Virumaal ka Keskerakonna juhid. Samas on võimatu mitte tähele panna, et Keskerakond on viimastel aastatel endale augu kaevamisega tegelnud suuresti ise. Omavahelised arveteklaarimised Narvas ja Jõhvis on jätnud mulje, et esmatähtsad on isiklikud huvid ja positsioonid ning kui aega üle jääb, siis võib pisut tegelda ka kohaliku elu arendamisega. Või püüda jätta vähemasti muljet, et see läheb korda.