Oodatavasti on tegemist väga olulise uue atraktsiooniga meie turismi arengut silmas pidades. See on just olukord, kus tuleb ära kasutada neid võimalusi, mida mujal pole. Mitte kusagil mujal Eestis pole võimalik selline Eesti-Vene piirijõel seilamine, kus sa oma silmaga saad kaeda ka naaberriigile kuuluvat vastaskallast. Ja see peaks olema päris heaks magnetiks nii meie oma siseturistidele kui välismaalastest puhkajaile. Loodetavasti läheb Caroline'il paremini kui näiteks katsel panna käima regulaarne laevaliin Sillamäe ja Kotka vahel ning Narva jõel seilamine leiab püsiva koha meie turismikaardil.