Samas tuleb aru anda, et mis tahes maavara kaevandamisega kaasnevad mõjud kohalikule loodusele ja inimestele. Sellest hoolimata kaevandatakse maavarasid nii Põhjamaades kui Saksamaal, mis on rohepöörde suuremateks eestvedajateks. Maavarade mõistlik kasutamine on olnud üheks nende riikide jõukuse aluseks, tänu millele on olnud eri eluvaldkondades võimalik nuputada ja kasutusele võtta järjest keskkonnasõbralikumaid tehnoloogiaid.