Inimesed tulid süsti saama hoolimata sellest, et oma korda tuli elavas järjekorras palava ilmaga oodata ligikaudu tund aega.

See näitab, et madala vaktsineerituse taseme põhjuseks pole sugugi ainult vastasseis, vaid ka selle protseduuri korraldamine. Vaktsineerimine hakkab kohe libedamalt minema, kui see on korraldatud inimestele lihtsamalt ja mugavamalt.

Hakkajamad inimesed võivad ju imestada, et mis selles ikka nii keerulist on, kui saab internetis broneerida aja, sõita õigel ajal süstimispaika ja kogu lugu. Aga tuleb arvestada, et siinsamas kõrval elab rohkelt inimesi, kes ei oska veebiregistrisse sisse logida ning kellele on ka paarikümne kilomeetri pikkune sõit liiga suur ettevõtmine.

Meie kõigi huvides on, et ka need inimesed saaksid kaitsepoogitud ja tõstaksid üldist vaktsineerituse taset. Uus deltatüvega nakatumise laine kogub juba tuure. See, kuivõrd laastavaks kujuneb selle mõju meie inimeste tervisele ning kas praegu avatud elutegevus tuleb taas kinni keerata, sõltub suuresti sellest, kui palju inimesi lähikuudel vaktsineerida õnnestub.