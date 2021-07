JUHTKIRI Lüganuse tulevane volikogu sai keerulise ülesande

Et paberipuitu on vaja Eestis väärindada, aga mitte ainult raiuda ja välja vedada, ütlevad otse välja isegi keskkonnaministeeriumi kõrged ametnikud, kes mõistavad, et selleks on vaja tselluloositehast. Ka Ida-Virumaa majanduse ja tööhõive jaoks oleks paljude aastate järel tegu positiivse mõjuga ettevõtmisega.

Seepärast on mõistetav, et sotsiaalmeediaski on inimeste esimesed reaktsioonid sellele uudisele olnud pigem pooldavad, kui vastuseisvad.

Aga see ei tähenda sugugi, et selle tehase rajamise vastu ei tuleks allkirjade kogumisi, meeleavaldusi ja muid aktsioone. Kuigi roheliste erakonnal ei ole Eestis seni arvestatavat toetust, on mitmed organisatsioonid agarad. Sellise suurtehase rajamise plaan on hea võimalus aktiveerumiseks. Ja nagu Eesti lähiajalugu on näidanud, on jäänud nii mitmedki suured plaanid pooleli avalikkuse vastuhaku tõttu. Ka poliitikud kalkuleerivad, kuhu poole on neil sellises lahingus kasulikum hoida.