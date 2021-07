Miks? Miks ministeerium riskib sellega, et ülekoormuse tõttu võivad ohtu sattuda kohtulahendite kvaliteet ja mõistlik menetlusaja pikkus? Ministeerium ei saa tugineda sellele, et teised kohtud on alakoormatud − ringkonnakohtute esimeeste otsustusest selgus ju, et "ükski maakohus ega maakohtunik Eestis ei tegutse alakoormusega".

Seega ei näe ma põhjust rõõmustada uudise üle Eesti kohtusüsteemi tõhususe kohta, kui ma tean, et see tõhusus (rahalise külje pealt − kohtuvaidlused lahendatakse suhteliselt lühikese menetlusaja jooksul ja suhteliselt väikeste kuludega) on saavutatud kohtunike (eelkõige Harju maakohtu) ülekoormatuse arvelt. Ülekoormatus mõjutab aga kahtlemata otseselt kohtulahendite kvaliteeti ja menetluse pikkust.

Miks ma sellest kirjutan? Suur osa inimesi kohtutega kokku ei puutu ja teemagi jätab ilmselt paljud lugejad külmaks. Tegelikkuses tähendab see ilmselt aga seda, et lähitulevikus suureneb Harju maakohtu arvelt Viru maakohtu koormus. See võib kaasa tuua ka kohtuasjade menetluse pikenemise.

Harju maakohtu asjade jagamisel Viru maakohtule ei arvestatud seda, et meie menetlused võtavad rohkem aega juba kas või seetõttu, et suur osa kohtuistungeid toimub tõlgi osavõtul. Ida-Virumaal on suur probleem kvaliteetse õigusabi kättesaadavus. Eesti advokatuuril on 1112 liiget (advokaati), neist töötab Lääne- ja Ida-Virumaal kokku ainult 29 advokaati, kellest suurem osa tegeleb valdavalt klientide esindamisega kriminaalasjades.

Kvaliteetse õigusabi halva kättesaadavuse tõttu peavad siinsed kohtunikud eelmenetluses vaeva nägema rohkem kui teiste maakohtute kohtunikud. Vaatamata sellele, et isikut esindab kohtus "juristist" esindaja, on tihti juhtumeid, kus esindaja halva keeleoskuse või madala kvalifikatsiooni tõttu tuleb kohtunikul eelmenetluses rohkelt aega kulutada selleks, et aru saada, mida kohtusse pöördunud isik kohtult soovib.