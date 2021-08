Suur küsimus on, milles see uus poliitika seisneb. Et saada volikogus suuremat mõju, on erakonda tagasi meelitatud suurem osa neid saadikuid, kes hilisemale korruptandist kurjategijale Aleksei Voronovile truuks jäädes 2018. aastal Keskerakonnast minema jalutasid. Kui poleks olnud nende saadikute toetust, ei oleks Voronov saanud piirilinnas üles ehitada sellist valitsemissüsteemi, mida Keskerakonna liidrid on ise tauninud.