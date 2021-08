NÄDALA KUJU − Niina Neglason

Neglason on olnud tugev poliitiline liider neile, kes on hoidnud pöialt sellele, et aastaid Jõhvit oma kontrolli alla allutada püüdnud ärimees Nikolai Ossipenko ei saaks siinset poliitilist kultuuri muuta Kohtla-Järve või Narva oma sarnaseks. Alati pole see õnnestunud ning korra proovis ta oma meeskonnaga ka Ossipenkoga koalitsioonis olla, ent sõprus ei kestnud kaua, sest arusaamad võimul olemise eesmärkidest olid liiga erinevad. Tugevatest juhiomadustest hoolimata on Neglason väga emotsionaalne ja otsekohene, mis tõi talle ehk vastaseid ka enda pooldajate leeris. Küllap nüüdki on omade seas neid, kes rõõmustavad, et Jõhvi raudne leedi lõpuks kõrvale tõmbub.