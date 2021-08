Anneli Ott: rasvumine tapab Eesti inimesi ja majandust

Eestis liigub regulaarselt vaid kuni 45% inimestest minimaalselt pool tundi kaks korda nädalas, samas kui Põhjamaades on see näitaja 70% juures. Vähene liikumisaktiivsus on meie ühiskonnas üks suuremaid terviseriske. Arengustrateegia "Eesti spordipoliitika põhialused aastani 2030" ehk "Sport 2030" üks suurtest eesmärkidest näeb ette, et valdav osa elanikest liigub ja spordib.

Eriti murettekitavana mõjub kasinate näitajate juures teadmine, et iga teine Eesti täiskasvanu ja iga neljas esimese klassi laps on ülekaaluline või rasvunud. Peatsed riigieelarve arutelud valitsuses peavad andma vastuse, kui oluliseks peame üldist heaolu kasvu, mida aitab toetada just terve keha ja terve vaim.

Iga teine Eesti täiskasvanu ja iga neljas esimese klassi laps on ülekaaluline või rasvunud.

Tõsi, kui näiteks noor inimene ei puutu spordiga kokku mujal, siis üldhariduskooli kehalise kasvatuse tundides üldiselt ikka. Ainuüksi sellest siiski ei piisa. Hea näide on initsiatiiv "Sport koolis", mille eesmärk on koostöös omavalitsuste ja spordiorganisatsioonidega tagada, et järgnevatel aastatel oleks igal koolipäeval vähemalt esimeses kooliastmes üks tund juhendatud liikumist.

Olulisi sihtgruppe on teisigi, kellele pakutavad teenused nõuavad nende vajaduste tundmist. Sport peab olema kättesaadav kõikjal, näiteks töökohtades, aga ka eakate või erivajadusega inimeste seas. Oluline on pakkuda teaduspõhist nõustamist ja kaasata märksa rohkem neid inimesi, kes terviserajale või trenni veel teed ei leia.

Kultuuriministeerium esitas kevadel valitsusele liikumisharrastuse kontseptsiooni, mille eesmärk on tõsta Eesti inimeste igapäevast kehalist aktiivsust. Eeskätt on kavas keskenduda just algkooliealistele lastele, laiemalt aga kogu elanikkonnale.

Maailma Terviseorganisatsiooni (WHO) hinnangul on ebapiisav kehaline aktiivsus maailmas surma põhjustajate seas teisel kohal. Pole just keeruline luua siin seost riigi majanduse arenguga.

Halb tervis langetab Eesti sisemajanduse kogutoodangut 6-15 protsenti, mille põhjus on esmalt toodangu vähenemine ja tulevikus tegemata jääv töö. Praeguste sammude mõjud avalduvad aastate jooksul. Näiteks: kui siin ja praegu õnnestuks langetada suremust vaid 1,5 protsendi võrra, võiks 25 aasta pärast SKTd isiku kohta näha 14 protsendi võrra kõrgemana.

Paistame silma kehva tervise poolest. Eestis on 6-7 protsenti potentsiaalsest tööjõust mitteaktiivsed haiguse, puude või vigastuse tõttu. See vähendab tööturul osalemise tõenäosust meestel 40 ja naistel 30 protsendi võrra.

Mõtlemapanev on teadmine, et Eesti mees elab paarkümmend aastat oma elust vähem tervena kui näiteks Rootsi mees. WHO andmetest selgub, et inimese tervisest on lausa 50 protsenti seotud elustiili ja liikumisaktiivsusega. Vaid 10 protsenti sellest sõltub ligipääsust meditsiinile.

See on järelemõtlemise koht, kas tegeleme põhjustega või takerdume tagajärgedesse.