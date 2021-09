Eestikeelne koorilaul Ida-Virumaal ei püsi selle najal, et me aeg-ajalt koosolekutel ja konverentsidel halame juhendajate vähesuse ja huvi puuduse üle, et siis pärast kohvipausi taas laiali sõita. Kõik algab tellija ehk üldjuhul KOVi suhtumisest. Ma mõistan KOVi eelarve piiratust ning paraku seda kummalisem see kõik tundub, kuna praegu jäetakse raha lihtsalt vastu võtmata. On see kadedus, hoolimatus, kius või rumalus… Ma ei tea. Aga meetme kasutamine oleks panus, mille KOV saaks anda valdkonna hoidmisel ja arendamisel. Tänukirjad on toredad, kuid paraku arveid mina ja mu kolleegid nendega maksta ei saa.