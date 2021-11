JUHTKIRI ⟩ Üleskutse saadikutele: õppige kevadeks eesti keel selgeks

Narva ja Sillamäe volikogus, aga ka Kohtla-Järve, Narva-Jõesuu ja Jõhvi volikogus võtavad teiste seas kohad sisse sellised saadikud, kes ei valda eesti keelt, mis on nende volikogu töökeeleks.

Mõnes volikogus on riigikeeleoskuse pärast olnud päris kõvasti nuputamist isegi selle üle, keda panna volikogu esimeheks ja aseesimeheks. Selles rollis peaks riigikeele laitmatu oskus olema möödapääsmatu, aga selliseid saadikuid ei ole võimule saanud seltskondadel eriti valida.

Eesti keele oskuse eeldamine kohaliku volikogu saadikult ei ole kuidagi moodi tagakiusamine. See on selleks tööks vajalik oskus. Kui suur osa saalis olevatest saadikutest ei mõista, mille üle käib istungil arutelu, siis ei saa nad ka sekkuda arutelusse ega seista oma valijate huvide eest. Nad muutuvadki nõnda paratamatult lihtsalt käetõstjateks küsimustes, mida on enne ametlikku istungit nii-öelda proovis harjutatud.

Eesti keelt oskamata on saadikutel piiratud ka dokumentidest arusaamine. Lisaks on heaks saadikutööks vajalik laialdasem eestikeelses infoväljas olek, et olla paremini kursis riigis toimuvaga.

Volikogu liikmed on ka oma piirkonna saadikud laiemas mõttes: oleks normaalne, et nad suudaksid soravalt eesti keeles rääkida oma linnast või vallast ka mujal Eestis, olgu siis ministeeriumide ametnikele, ajakirjanikele või ka näiteks sellesse kanti investeerimisest huvitatud ettevõtjatele. Aga eesti keele valdamine kohaliku omavalitsuse volikogu liikme poolt on ka elementaarne austuse avaldamine Eesti riigile.