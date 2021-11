Põlevkivijaamu on vara maha kanda

Olukorras, kus Euroopa on asunud rohepöörde õhinas varem olemas olnud tootmisvõimsusi kinni panema, enne kui uued elektritootmised valmis, on selline hinnatõus paratamatu. Hinna kerkimist enneolematutesse kõrgustesse toetab fossiilset kütust kasutavate elektrijaamade üha kõvem maksustamine. Lõppkokkuvõttes ei maksa seda poliitikat kinni Euroopa Komisjoni volinikud ega europarlamendi saadikud, vaid kõik elektritarbijad.

Eesti riik on seadnud omanikuna Eesti Energiale kohustuse tagada kuni aastani 2023 juhitavat tootmisvõimekust kuni 1000 megavati ulatuses, mis on Eesti keskmine elektritarbimise maht. See tähendab, et põlevkivi kütusena kasutavad Narva jaamade plokid peavad veel pisut rohkem kui aasta töökorras olema.