Kummaline lumesõda

Peksupoisiks on tehtud OÜ N&V, kes mõlemas omavalitsuses teede ja tänavate hoolduse eest vastutab. Nüüd on mõlema omavalitsuse juhid otsustanud ettevõttele teha kehva töö eest leppetrahvi. Sest ega muud võimalust omavalitsustel polnudki. Sotsiaalmeedia kubiseb koristamata tänavaid ja kõnniteid kujutavatest fotodest ning kurjadest kommentaaridest. Selle taustal oleks omavalitsustel küüniline hakata väitma, et kõik on korras ning talvine tänavahooldus toimub nõuetekohaselt.

Seda väidab vaid teehooldusettevõte ise ning viitab erakordsele lumeuputusele ja väidetavalt suisa sellest tulenevatele lisatöödele. Selle kohta pole muidugi muud öelda, kui et hankes osaledes peab nii suure kogemusega ettevõtja teadma, et meie talved võivadki olla väga erinevad. On olnud aastaid, kui lund pole talvel sama hästi kui olnudki. Aga me pole kuulnud, et teehooldaja selle tõttu omavalitsusele osa teehoolduse rahast tagasi soovinuks maksta. See ongi ettevõtja risk, mille hind peab ka hankepakkumises kajastuma.

Sel aastal hooldab N&V esimest korda ka Ida-Virumaa riigimaanteid ja tekib küsimus, kas ettevõte pole siin töid üle oma võimete ette võtnud. Kui kaks nädalat pärast suuremat lumesadu kostub Jõhvist ja Kohtla-Järvelt ikka veel nurinaid lumme uppuvate tänavate kohta, siis on küsimus pigem õigustatud.