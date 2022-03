Et varjata alustatud sõja tegelikku palet, püüab Kremli võim oma maal keerata kinni kõiki infokanaleid peale oma propaganda. Tuhandeid oma maa kodanikke, kes on tulnud tänavatele avaldama meelt sõja vastu ja on sisuliselt rahuvõitlejad, on arreteeritud. Oma riigi majandusele ja inimeste heaolule on põhjustatud tohutu kahju. Terve riik on langemas aina sügavamasse isolatsiooni. Ükskõik, millise nurga alt vaadata, ei ole Putini ja tema lähikondsete algatatud sõjast leida mingisugustki loogikakübet.