ÜKS KÜSIMUS ⟩ Mida riik saab praegu teha kallinevate energia ja kütuse hindadega?

Täna me näeme juba, kuidas bensiiniliitri hind hakkab 2 euro piiri ületama. Me oleme kuude kaupa olnud energiakriisis, kus nii gaasi kui elektri hind on absurdsetes kõrgustes olnud ja sõja puhkemise järel liigub kosmose poole.

Vaja on langetada kütuseaktsiis miinimumini, mis on Euroopa Liidus lubatud, ja kui vaja, siis isegi sellest allapoole, sest eriolukorras me peame vaatama, kuidas oma inimesed toime tulevad, mitte seda, mida mõni määrus või direktiiv ütleb. Aga esialgu tuleks langetada aktsiisid miinimumini ja käibemaks 5 protsendini, kütuste pealt käibemaks 5 protsendini. See tagaks, et me jõuame sealt 2eurose bensiiniliitri hinna pealt tagasi ligemale euro juurde. Ja täpselt samamoodi tuleb käituda gaasi ja elektri hindadega.