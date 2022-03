Hingehoid Ukraina sõjapõgenikele

Praeguseks on ennast registreerinud Eesti kirikute nõukogu liikmeskirikutest ja kogudustest 70 hingehoidjat, kaplanit ja vaimulikku, kelle kvalifikatsioon vastab hingehoidja või kaplani kutsele ning kes valdavad suhtlustasandil eesti, vene ja inglise keelt. Hingehoiutööd tehakse praegu vabatahtlikkuse alusel. Hingehoiutööd korraldab sõjapõgenike majutuskeskustes nõunik-peakaplan koos piirkondlike, Tallinna, Tartu, Pärnu ja Virumaa vastuvõtupunkti hingehoiu rühmajuhtidega.

Hingehoiu pakkujad Ida-Virumaal 1. Aili Ilves, rühmajuht (tel 5345 7534) 2. Triin Tarendi (Jõhvi) 3. Artur Põld (Jõhvi, Toila) 4. Aleksandr Glamozdinov (Kohtla-Järve) 5. Ulvar Kullerkupp (Lüganuse vald) 6. Elena Simankova (Narva) 7. Vladimir Batuhtin (Narva-Jõesuu) 8. Andrei Bratcenko (Sillamäe)

Vaimse tervise teenuste kontekstis pakutakse hingehoiu nõustamist olukordades, kus ei vajata psühholoogilist abi ega psühholoogist ravi. Kus on oluline inimlik empaatiline suhtlemine, hingeline toetamine, ärakuulamine, emotsionaalse düstressi leevendamine, toimetuleku võimestamine, edasi elamiseks jõuvarude ja lootuse ülesleidmine. Hingehoiu nõustamist riigi rahastusel toetatakse suuremates üldhooldekodudes ning hingehoiutelefonis. Nüüd toodi põgenikekriisi tõttu vaimse tervise osakonna otsusel hingehoid operatiivtasandile, toetamaks sõjapõgenikke paralleelselt psühhosotsiaalse kriisiabiga, mida korraldab sotsiaalkindlustusamet.

Hingehoidja on teoloogilise ja/või hingehoiualase ettevalmistusega vaimse tervise spetsialist, kes on saanud väljaõppe kriisitööks, leinatööks ning kellel on praeguses kriisiolukorras nõustamiseks esmased teadmised nii sõjatraumast otseselt puudutatud inimeste kui ka sekundaarse traumaga inimeste toetamiseks. See, et hingehoidja on kristliku teoloogilise haridusega, määrab ära tema identiteedi ja ettevalmistuse. Hingehoidja on toeks aga lähtuvalt abivajaja hingelistest, vaimsetest, usulistest ja kultuurilistest vajadustest ja veendumustest. Hingehoidja töötab koos teiste spetsialistidega, nõustades ja toetades eksistentsiaalsete, hingeliste ja religioossete teemade puhul.

Ukraina sõjapõgenikule, rängalt teekonnalt kohale jõudnule ei ole usuga seonduvad teemad esmatähtsad. Kõige olulisem on esmalt baasvajaduste rahuldamine: soe tuba, toit, uni, hoolitsev suhtumine − ühesõnaga turvaline keskkond. Ja seejärel võidakse vajada enda kõrvale inimest, kes kuulab ära, märkab, pakub hingelist tuge. Oluline on vaimse tervise probleemide märkamine ja vajaduse korral suunamine teise spetsialisti juurde. Sama oluline on hingehoidjate töös sõja eest põgenenud inimeste toetamisel, et ollakse ette valmistatud sõjatraumaga inimeste aitamiseks, saadakse vajalikud täienduskoolitused, osaletakse supervisioonidel.

Praegu toimub hingehoiutöö majutuskeskustes Tallinnas, Tartus, Pärnus ja Virumaal koostöös kohalike omavalitsustega. Edaspidises hingehoiutöös lähebki kohaliku omavalitsuse piirkonnas olevatele sõjapõgenikele pakutav hingehoid kohalike hingehoidjate ja vaimulike kanda.

Rühmajuhtidega alustati märtsi alguses hingehoiutöö kavandamist, tutvuti vastuvõtupunktidega ja majutuskohtadega ning sealsete töötajatega, sõjapõgenike elukorraldusega. Esmased kogemused hingehoiutöös on olemas, on tunda, et hingehoiu vajadus on suur. Hingehoidjad täidavad loomuldasa ka ettetulevaid ootamatuid ülesandeid: vahendavad ametlikest kanalitest vajalikku infot, märkavad hingeliste vajaduste kõrval ka materiaalseid probleeme, suunavad abiküsimised edasi, aga on ka lihtsalt toeks peredele, emadele ja lastele ning on pidanud palvusi, jumalateenistusi, kui inimesed on selleks soovi avaldanud. On olnud sidepidajaks kohaliku Ukraina kogukonna ja saabuvate põgenike vahel.

Plaanis on sotsiaalministeeriumi vaimse tervise osakonna ja justiitsministeeriumi kaplanaadi koostöös kutsuda ametiabi raames appi teisi kaplaneid Ukraina põgenikele hingehoidu pakkuma.