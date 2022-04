Naiste elu võimalikkusest maal

Ent mida näitab statistika? Statistikaameti andmetel elas 2021. aastal Eesti maapiirkondades umbkaudu 168 000 naist, mis on 28% ehk pisut alla kolmandiku kõigist naistest. Paraku on see osakaal aastatega järjest vähenenud, sest naised, eriti noored ja vallalised, kolivad linna või mõnda teise riiki. Paljusid Eesti maapiirkondi iseloomustavad kahanev rahvastik, üksikute eakate naiste ülekaal ning pruudipõud. Naiste lahkumist maalt kiirendab külakaupluste, koolide, postkontorite, raamatukogude ja perearstikabinettide sulgemine.

Riigi jaoks on äärmiselt tähtis, et inimesed, eriti noored naised, tahaksid maal elada ja seal oma lapsi kasvatada ning et selleks oleksid loodud vajalikud tingimused. Probleem on olnud terav juba mõnda aega.

Eesti naisteühenduste ümarlaua (ENÜ) läbiviidud uuringu eesmärk oli teada saada, kuidas elavad Eesti maapiirkondade naised täna. Ida-Virumaal küsitleti 2021. aasta alguses 83 naist.

Kodulähedase alg- ja põhikooliga oli Ida-Virumaal rahul vaid 29,9% vastanutest, mis on Eesti maakondade madalaim tulemus. Vastustest selgus, et mitte kõik eestikeelsed vanemad ei taha panna oma lapsi kakskeelsesse kooli. Viidati ka õpetajate kehvale kvalifikatsioonile ning õpetajate puudusele.

Gümnaasiumiharidusega on rahul pisut rohkem küsitletutest: 39,2%. Rahulolematuse põhjuseks tuuakse vene õppekeelega koolide õpetajate puudulikku riigikeeleoskust ning seda, et eestikeelne kool asub kaugel.

Pretsedenditult madal on rahulolu kutseharidusega: sellega on rahul vaid 8,6%. Põhjuseks toodi eestikeelsete erialade piiratud valik.

Huviharidusega on rahul vaid kolmandik küsitletutest ehk 33,2%. Põhjusena on toodud, et huviringide-koolide valik on kitsas, juhendajaid pole piisavalt ja kui ringe jagubki, siis pole need kõikidele taskukohased.

Internetiühendusega pole rahul 62,2% vastanuist. Probleem on terav, sest tegemist on suure maakonnaga ja internetikaabli paigaldus on kallis. Õhu kaudu leviv internet aga pole kuigi töökindel. Uuritavatel on olnud probleeme ka mobiilsideleviga. Nagu on öelnud üks vastanu: "Isegi helistamiseks pean minema õue või akna alla rääkima, muidu katkeb ja hakib."

Postiteenusega ei ole rahul 64,8% küsitletutest. Rohkem rahulolematuid on veel vaid Võrumaal, kus neid oli 65,91%. Põhjuseks tuuakse, et post jõuab kohale alles õhtul, kirjad tulevad paari nädala pärast, postkasti polegi, lähim pakiautomaat on 40 km kaugusel. Samas oli vastanute hulgas ka neid, kelle ajalehed on kodulähedases postkastis juba kell 9-10 ja hommikukohv möödubki lehte lugedes.

Koolibussidega ollakse Ida-Virumaal üpris rahul, sama ka maakonnasisese ja linnadevahelise ühistranspordiga. Vastanud märkisid, et ühistranspordikorraldus on tunduvalt paranenud. Abi on ka rongiliiklusest, mis toimib bussigraafikutega samas taktis.