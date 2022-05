See oli ootamatult madalprofiilne ja lühike kõne. Sisuliselt kordas ta taas oma juba kõiki ära tüüdanud jaburaid süüdistusi ja natsismivastaseid klišeesid. Donbassist rääkis ta kui juba Venemaa lahutamatust osast seejuures. Samas on selge, et ta ei tagane ja soovib jätkata sõda. Venemaa senised seisukohad ja strateegiad ei muutu. Pole küll uusi avanguid, kuid oma senisest agressiivsest seisukohast ta ka ei loobu paraku. Putinile on ülim väärtus ikka võim ja sõjaline võimsus.