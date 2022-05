JUHTKIRI ⟩ Nukra lõpuvilega mäng

Ei tule see Alutaguse vallale ega Iisaku gümnaasiumile kasuks, kui üheks selle kandi uue aja sümboliks saanud korvpalliakadeemiat enam pole ja asemele pole midagi tulemas. Vallale ehk väike rahaline võit tuleb. Aga kui korvpalli pärast Iisakusse tulnud noored lahkuvad ja õpilaste arv koolis väheneb, siis annab see pigem lisaargumendi gümnaasiumiosa sulgemise kasuks. Mõistetav on ka see, et vallavõimudel tuleb kasvavate kulude puhul teha ühe raskemaid valikuid, mida teha ja millest loobuda.

Ka Reinar Hallikule, kes on pühendanud Ida-Virumaal oma korvpallikooli ja -akadeemia ülesehitamisele üle viie aasta, on see mõru pill. Isegi siis, kui tal peaks õnnestuma akadeemiaosa kusagile mujale üle viia. Hallik tunnistas aastaid tagasi, et pani korvpallikoolile oma nime teadlikult. Siis on vastutus veelgi suurem ja sunnib ka rohkem pingutama.

Endise tippmängijana on ta iseloomult maksimalist ja valmis eesmärkide saavutamise nimel minema ka läbi seina. Samas on vahel tarvis ka ehk rohkem paindlikkust.