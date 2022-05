Raivo Vare: valitsus peaks Ida-Viru küsimustes end kiiremini liigutama

Ida-Virumaa majandusel on sel sajandil koostatud arengukavades põhiliselt kolm suunda: põlevkivitööstus, logistika ja turism. Praegu on kõik kolm tugevasti haavatud. Põlevkiviga seotu rohepöörde tõttu. Kuna Kremli sõjalise poliitika tõttu on Venemaa ja Euroopa vahel igasugune majanduskoostöö lõppemas, siis saavad pihta eelkõige logistika ja turismiäri. Millistes suundades peaks Ida-Virumaa majandus nüüd edasi liikuma?

Kõige lihtsam on turismiga. Tuleb minna teistele turgudele. Siia tuleb saada rohkem soomlasi ja lätlasi. Rootslased ei ole veel üldse siia jõudnud. Tuleb turgudel ringi vaadata. See eeldab natuke teistsugust turismi võrreldes sellega, mida müüdi Venemaa turul. Midagi tuleb muuta, aga see on võimalik.