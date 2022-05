Margarita Sendetskaja, ajalooõpetaja:

Kõige tähtsam on see, et nüüd saame me rahastatavates projektides osalejatena vabalt mööda riiki ringi reisida ning muuseumides ja teistes põnevates kohtades käia. Tõsi küll, püüame siiski hoolt kanda selle eest, et kõik projektides osalejad oleksid vaktsineeritud. Nüüd enam maske ette panema ei pea, kuid meie lähtume asjaoludest ning kui tunneme, et on vaja, siis paneme maskid ette. Või kui muuseumide töötajad seda teha paluvad.