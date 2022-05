ÜKS KÜSIMUS ⟩ Millised on Keskerakonna eesmärgid Ida-Virumaal?

Praegu on põhiline saada Ida-Virumaa valimisringkonnas kokku võimalikult tugev nimekiri riigikogu valimisteks. Selleks teeme muidugi koostööd ka Narva ja Kohtla-Järve piirkonnaga. Kandideerida saab vaid üheksa inimest, aga tahtjaid on märksa rohkem. Seni on räägitud kuuest-seitsmest inimesest üsna kindlalt, kuid see on esialgu vaid spekulatsioon.