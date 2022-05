JUHTKIRI ⟩ Venemaa turistile tuleb leida asendus

Aastaid on Ida-Virumaa turismiettevõtjad ja -edendajad teinud panuse Vene turistidele. Mis on Peterburi piirkonna geograafilist lähedust arvestades ka üsna loogiline. Lisaks veel see, et Venemaa turist sai üsna kindel olla, et siin on tagatud ka tema emakeelne teenindamine.