ÜKS KÜSIMUS ⟩ Miks taastasite tava tähistada keemikute päeva suure rahvapeoga?

Sel aastal otsustasime taas kogu linnarahvale mõeldud rahvapeo kasuks, sest ka meie töötajate seas läbiviidud küsitlus näitas, et suurem osa neist pooldab just sel moel keemikute päeva tähistamist ja nõnda on see sündmus kogu Kohtla-Järve jaoks.