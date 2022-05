Prefekt Tarvo Kruup pimendamisest: Kohtla-Järve elanikud väärivad turvalist elukeskkonda

Autoakna lõhkumine ja sõidukist kätte juhtuva varastamine võtab kurjategijal mõnikümmend sekundit. Kellegi koju sissemurdmiseks ja väärisesemete äraviimiseks kulub vargal kümmekond minutit. Füüsiline rünnak või röövimine tänaval kestab harva üle paari minuti. Liikluses otsasõit jalakäijale või ratturile on otseses mõttes sekundite küsimus. Kõike seda halba, mida loetlesin, aitab linnakeskkonnas vähendada ja ära hoida tänavavalgustus.

Objektiivse turvalisusega käsikäes käib subjektiivne turvatunne, mis on lahutamatu osa inimeste elukvaliteedist. Kui heaks hindab inimene oma elukeskkonda, kui ta ei tunne end õhtuti kodu juures liikudes enam turvaliselt? Tõenäoliselt mitte väga. Valgus loob turvatunnet juurde ja pimedus võtab vähemaks. Kohtla-Järve inimesed on väärt, et tunda end oma kodukandis kindlalt, ja otsused, mis nende turvatunnet vähendavad, vajavad kindlasti ka eelnevat avalikku arutelu.