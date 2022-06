MIHKEL NESTOR ⟩ Nähtamatut majanduslangust oodates

Ent pessimismiga ei tasu üle pingutada. Majanduslangus on hirmutav termin, kuid nagu koroonakriisi ajal, jääb see ka sel korral ennekõike statistikute-analüütikute mureks. Seda just seetõttu, et Eesti nominaalne, "tavalistes" eurodes mõõdetud majanduskasv püsib endiselt väga kiire.

Ettevõtetele tähendab see, et nende käibed kasvavad endiselt suure hooga, ja palgatöötajad võivad arvestada, et palgaläbirääkimised toovad enamasti kaasa endiselt kopsaka tõusu. Küll tuleb arvestada, et sama kiiresti, kui raha tasku jõuab, kipub see ka ära kuluma.