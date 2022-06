JUHTKIRI ⟩ Opositsiooni küsimustele peab vastama sisuliselt

Võib mõista, et Jõhvi vallavanema Maris Toomeli silmis ei pruugi praegu Jõhvi volikogu esiopositsionääriks kujunenud Aleksei Naumkin olla meeldivate poliitikute edetabeli tipus. Tema avalikud pöördumised ja ka hinnangud võivad olla mingist vaatevinklist ebaõiglased või ka kiuslikud, nagu Toomel leiab. Aga see ei saa olla põhjuseks mitte vastata sisuliselt tema arupärimistele nagu nüüd seoses reisidega või varem Jõhvi valla esindaja määramise kohta vee-ettevõtte Järve Biopuhastus nõukogussse.

See on esiteks vastuolus demokraatliku võimukorraldusega ja teiseks jätab võimulolijatest ülbe mulje. Pealegi ei tasu unustada, et ühel päeval võib praegusest opositsioonist saada võimulolija ja vastupidi. Siis ei tahaks ju ise oma arupärimistele selliseid vastuseid saada.

Ei ole kahtlust, et mõlemat tuleb teha ja iga vallavanem peab ise leidma õige suhte, kui palju millelegi tähelepanu pöörata. Kuid seejuures on tähtis, et oma tegemisi ja nende mõju valla elule selgitatakse põhjalikult. Ainuüksi reisipiltide postitamine sotsiaalmeediasse on tekitanud küsimusi isegi mõnede koalitsioonikaaslaste seas. Jõhvi valla kodulehelt või ametliku häälekandja Jõhvi Teataja viimastest numbritest neid selgitusi ei leia.