ÜKS KÜSIMUS ⟩ Mis saab Jõhvi vaksalihoonest edasi?

Eks see teema on praegu pausile jäänud, sest vahepeal on olnud põletavamaid küsimusi. Ma ei saa praegu küll kogu koalitsiooni nimel rääkida, aga üks mõte on olnud anda hoone loomeinimeste tegemisteks. Praegu on sellest ehk veel vara rääkida, aga eks see kontseptsioon tulekski nendesamade loomeinimestega läbi arutada ja välja mõelda. Pole ju mõtet sellelgi, et teeme hoone korda ja siis jääb ta kasutuseta seisma. Usun, et selle teemaga läheme sügisel edasi.