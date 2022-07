TÄNAVAKÜSITLUS ⟩ Milline hinnatõus puudutab teid kõige valusamalt?

Mina ei kurda millegi üle. Ei ole elus kunagi raha jalaga segada olnud, nii et tuleb majandada ennast olemasoleva raha piires. Kui miski on liiga kallis, tuleb lihtsalt otsida alternatiive või oodata sooduspakkumist.

Ennekõike tunnen kütuse ja elektri kallinemist, aga kuna teiste kaupade hindades väljenduvad need tõusud samuti, siis lõppkokkuvõttes kallineb ju kõik.

Eks tanklas tunneb hinnatõusu kõige valusamalt. Seal on suured summad mängus ja tunneb kohe, kuidas rahakotist kaob kümneid eurosid rohkem kui varem. Aga selle tuules on kõik kallimaks läinud.

Foto: Peeter Lilleväli

Ellike Hütt, laborant:

Minu suures majapidamises on suurim eraldi kuluartikkel elekter. Summad ei olnud ka varem väikesed, aga nüüd on topelt. Arve suurenemist 70-80 euro võrra on hästi näha ja tunda.