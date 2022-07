NÄDALA KUJU − Piret Hartman

Siinsete juurtega inimesi, kes tänu sellele tunnetavad kohalikku elu väga hästi, ei ole viimastel aastakümnetel valitsuse laua taga üleliia palju olnud. Veelgi olulisem on, et Piret Hartman on juba aastaid asekantslerina Ida-Virumaa teemadega tihedalt tegelnud ja saanud paljudele siinsetele kultuuritegijatele heas mõttes oma inimeseks, kellele saab toetuda.

Ta on hästi kursis ka mitmete suurte plaanidega, mis on seotud selle piirkonna loomemajanduse edendamisega. See on oluline suund, kus kultuur mitte ainult ei kuluta üllatel eesmärkidel majanduses teenitud raha, vaid panustab oma tegevusega ise uutesse töökohtadesse ja majanduskasvu. "Just kultuurivaldkond on Ida-Virumaa eriliselt särama löönud ja sellest teemast tasub alati kinni hoida," ütles ta mõned aastad tagasi Põhjarannikule.