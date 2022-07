NÄDALA KUJU − Guido Kangur

Guido Kangur rääkis pärast eelmise aasta festivali, et kutsub esinema eelkõige neid muusikuid, kes talle endale ja abikaasa Pillele korda lähevad ning kelle käekäigust on nad huvitatud. "Alati on see lootus, et ehk meie maitse kattub veel kellegi maitsega," sõnas ta, märkides, et ta püüab arvestada erisuguste maitsete ja vanuserühmadega.