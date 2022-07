TÄNAVAKÜSITLUS ⟩ Kas Vene turiste peaks Eestisse lubama?

Foto: Peeter Lilleväli Tatjana Vassiljeva, pensionär: See on vajalik, sest naabritega peab alati häid suhteid hoidma. Turistid toovad siia raha ning see tuleb riigile ja lõpptulemusena meile kõigile kasuks. Tehku valitsus, mida teeb, kuid tavainimesed peavad omavahel suhtlema ja kaubandus peab toimima. Inimesed on erinevad ja suhtlemiskeeldudega probleeme ei lahenda.

Foto: Peeter Lilleväli Roman Dumanov, arvutisüsteemide insener: Arvestades seda, kuidas venemaalased sotsiaalmeedias käituvad ja mis toimub Ukrainas, ei tahaks ma, et venemaalased Eestisse tuleksid. Tean omast käest, kuidas propaganda sealsete inimeste meeled ära on mürgitanud, ning pole teada, mida nad endaga siia kaasa toovad. Praktika näitab, et Vene turistid ei käitu teistes riikides kuigi hästi, seepärast ma Eesti valitsuse asemel turistidele piire ei avaks.

Foto: Peeter Lilleväli Nikolai Jegorov, pensionär: Miks ei peaks? Turistid toovad riigile tulu, olenemata sellest, mis poliitikas toimub. Tulgu aga rohkem siia.

Foto: Peeter Lilleväli Dmitri Filippov, kutsehariduskeskuse õppejõud: Me elame Euroopa Liidus ja peame kehtestatavaid sanktsioone toetama, kui tahame, et rahu säiliks. Millegi arvelt tuleb ohverdada. See, mis Ukrainas toimub, mulle ei meeldi. Mul on palju tuttavaid ja õpilasi − nad räägivad hirmsaid asju. Seepärast jäägu piirid mõneks ajaks suletuks. Ma armastan Venemaad, varem käisin sageli Peterburis ja ootan väga võimalust taas sinna sõita, kuid olen valmis ära kannatama ja ootama, mil rahu taas maa peale jõuab.