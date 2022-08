ÜKS KÜSIMUS ⟩ Kuidas suhtute töötuskindlustusmakse tõusu?

Minu hinnangul on töötukassa praegu väga hästi finantseeritud. Me saame jooksvalt oma tulude-kulude katmisega hakkama, meil on üle 500 miljoni euro reservides.

Meil on praegu majanduskeskkonnas ebakindlus, oodatakse, et majandus jaheneb. Ja minna välja sõnumiga, et me hakkame selles ebakindlas keskkonnas maksukoormust tõstma, see kindlasti tööandjate vaadetega kokku ei lähe. Praeguse info põhjal ütleks küll, et pigem oodatakse maksurahu, pigem pakume stabiilsust. Töötukassal ei ole näha rahalisi probleeme jooksvalt ega lähitulevikus.