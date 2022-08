IVETTA SAKKART-LINNARD ⟩ Kohtla-Järvel on tunda korruptsiooni lõhna

Südamest loodan, et neid ametikohti ei täida mugavad inimesed. Aga ma ei imesta, kui see nii läheb. Me ju kõik teame, et volikogu aseesimehe Maria Merkulova juhitaval ettevõttel N&V on rohkem kui 600 000 euro suurune maksuvõlg, ning kes teab, keda linnavalitsusse headele ametikohtadele määratakse.

Märtsis usaldasid Keskerakonna Kohtla-Järve piirkonna liikmed esimehena mind. Kasutan siinkohal võimalust ja tänan ligi veerand sajandit seda tööd teinud Valeri Korbi. Tegemist on vastutusrikka tööga, kuid kodulinna arengu ja väärtustel põhineva poliitilise kultuuri nimel olen valmis pingutama.

Oleme otsustanud edasi minna nende liikmetega, kellele läheb päriselt korda Kohtla-Järve areng ja kellele poliitika ei ole omakasu teenimise koht. Seepärast otsustasime 2. augustil toimunud erakonna piirkonna juhatuse koosolekul Anton Dijevi usalduse kaotamise pärast Keskerakonna ridadest välja arvata. Samal päeval otsustati uuendada olemasolevat Keskerakonna fraktsiooni, kuhu kuulub kuus kodulinna eest südamega seisvat keskerakondlast.

Valehäbita jätkatakse sobivate otsuste vastuvõtmist. Viimane hea näide on 15 miljoni euro suurune linna teede hooldushange, millele esitas ainsa pakkumise mai lõpus asutatud EKONV Grupp. Tegemist on ettevõttega, kes ostis vajaliku tehnika firmalt N&V (mõlemad ettevõtted asuvad Jõhvis samal aadressil ja firma juhatuse liige Jevgeni Makarov on endine N&V juhatuse liige), sest viimati nimetatu ei saanud hiiglasliku maksuvõla tõttu hankel osaleda.