ANNELI LAMP ⟩ Relvast tugevam lill

Kuid lugu läheb edasi... Aastal 1938, kui onu Juhan Laiuse koguduses leeritati, sai ta kingituseks väikese potilille, millel on palju nimesid: toakask, Hiina kask, Hiina roos, rooshibisk (Hibiscus rosa-sinensis). Taim on alles ja veedab oma päevi minu kodus, olles vähemalt 84 aastat vana. Mu ema kandis kultuslille alati endaga kaasas, nii oluline ja kallis oli talle see taim, mis meenutas hukkunud venda. Lill veetis ühe sõjatalve üksinda külmas kütmata popsihütis, aga jäi ellu. Ta on kolinud koos inimestega Tartumaalt Paidesse ja lõpuks siia − Ida-Virumaale, kus veetis kaheksa aastat erinevates majades heade inimeste juures, kuni valmis ehitati päris oma kodu, kus ta siiani elab. Mu ema ja kogu onu Juhani põlvkond on ammu tähtede taga, aga lill elab. Nii võimas sümbol võib olla elav organism, roheline taim. Tugevam rauast, võimsam relvadest.

Lahkunute ja ajaloosündmuste mälestamine toimub Eesti kultuuriruumis reeglina vaoshoitult ja rahumeelselt. Meie kalmuaiad on rohelised ja pisut metsistunud ning sääl kostab linnulaul. Võõrkeelne mürtsuv muusika on eestlaste hingelaadile võõras. Meile on õpetatud, et lahkunud vajavad rahu ja vaikust. Need, kes on hukkunud aastate eest, ja need, kes hukkuvad meie päevil. Just nüüdsama Ukrainas.