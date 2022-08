INDREK REBASE ⟩ Hea mees, kes lubabki

Me muidugi saame aru, et suurel vallutajal ja impeeriumitaastajal Putinil ning tema valla päästetud Ukraina sõjal, samuti sellele järgnenud majandussanktsioonidel on meie suurtes hinnahüpetes oma osa. Kuid millegipärast on Lääne-Euroopas elukalliduse tõus seejuures vaid 7-8% ümber, meil aga samal ajal lausa üle 20%! Isegi Läti ja Leedu on meist maas. Nii et meie oleme selles vallas Euroopas lausa esikohal. Selline hindade kasvu tempo toonuks läänes juba ammugi demonstrandid tänavale. Isegi nende praegune elukalliduse tõusu tase on vallandanud mõnel pool streike.