TÄNAVAKÜSITLUS ⟩ Kas pelgate järjekordset koroonalainet?

Pigem mitte, sest olen kindlalt kaitstud − mul on tehtud kolm vaktsiinisüsti. Kui vaja, siis teen veel ühe − vaatan olukorra järgi. Meil kõigil on hea kogemus viirusega võitlemisel olemas ning teame, kuidas nakkusega toime tulla, nii et teeme sedasama, mida senini oleme teinud.

Mida siin peljata? Ma ise ei ole haige olnud. Lasen end vaktsineerida, kui vaja − see on siis juba kolmas süst. Kui tuleb järjekordne koroonapuhang, siis panen maski ette, käsi aga pesen nagunii alati hoolikalt. Kodus istumisel ma küll mõtet ei näe.

Foto: Matti Kämärä

Boriss Menštšikov, töötu:

Ma pole kordagi haige olnud, aga kolm kohustuslikku vaktsiinisüsti on mul tehtud. Neljas süst on gripivaktsiin − olen neid teinud igal hooajal juba 15 aastat järjest. Mina ei karda mingeid kaitsesüste − usaldan arste. Kui perearst ütleb, et tuleb veel teha, siis võtan tema nõuannet kuulda. Käsi pesen tihti − see on ammune harjumus. Ja maski kannan rahvarohketes kohtades praegugi.